Počinje rasplet u grupi B - BiH igra za nokaut fazu, poznati sastavi

Utakmicama između Bosne i Hercegovine i Katara, odnosno Kanade i Švajcarske, biće završeni svi dueli u grupi B na Svetskom prvenstvu. Oba meča počinju u 21.00, a direktan prenos susreta između BiH i Katara biće na Prvom programu RTS-a. Najvažnije detalje možete pratiti na našem portalu.

Postave: BiH - Katar Bosnia & Herzegovina - Qatar Rezultati uživo Postave: Švajcarska - Kanada Switzerland - Canada Rezultati uživo Borba za prvo mesto Kanada i Švajcraska su u prva dva kola pokazale najviše u grupi i pravedno je da u međusobnom susretu odluče o prvoj poziciji. Švajcarska, tradicionalno čvrsta i disciplinovana ekipa, pokušaće da iskoristi iskustvo sa velikih takmičenja i nastavi niz dobrih rezultata na svetskim prvenstvima. Selekcija "sajdžija" u