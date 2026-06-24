Preminuo muškarac na Adi Ciganliji, pozlilo mu dok se kupao

Na beogradskom kupalištu Ada Ciganlija oko 18.35 se dogodila nesreća, u kojoj je život izgubila jedna muška osoba.

Muškarac (27), kome je pozlilo dok je bio u vodi, pao je bez svesti po izlasku iz jezera, a na lice mesta je po pozivu ubrzo stigla ekipa Hitne pomoći. "Oko 18.35, Zavod za urgentnu medicinu dobio je poziv da se na Adi nalazi osoba bez svesti. Po dolasku na lokaciju, ekipa Hitne pomoći počela je reanimaciju koja je trajala više od sat vremena, nakon čega su konstatovali smrt", izjavili su u Hitnoj pomoći za RTS.