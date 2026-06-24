Prijemni ispiti za novu generaciju studenata u Beogradu i Nišu

RTS pre 2 sata
Prijemni ispiti za novu generaciju studenata u Beogradu i Nišu

Na mnogim fakultetima i visokim školama strukovnih studija jutros su počeli prijemni ispiti.

Najpopularniji fakulteti poput FON-a ETF-a, farmacije, stomatologije, prijemne ispite organizuju na Beogradskom sajmu. Prijemni ispiti za novu generaciju studenata počinju i u Nišu. Na Univerzitetu u Novom Sadu sutra, u Kragujevcu 26. juna, u Novom Pazaru 29. juna, a u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna. Vlada Srbije bi ove nedelje trebalo da usvoji kvotu za brucoše koji će se skolovati o trošku države.
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