Skupština nastavlja rad – na redu rasprava po amandmanima na Predlog zakona o presađivanju ljudskih organa

RTS pre 3 sata
Skupština nastavlja rad – na redu rasprava po amandmanima na Predlog zakona o presađivanju ljudskih organa

Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju vanredno zasedanje u 10 časova raspravom po amandmanima na Predlog zakona o presađivanju ljudskih organa. Završena je objedinjena načelna rasprava o 32 tačke dnevnog reda, a nakon toga i rasprava po 37 amandmana na set pravosudnih zakona.

Poslanici su završili objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda, a nakon toga i raspravu po 37 amandmana na set pravosudnih zakona. Na dnevnom redu su Predlog zakona o izmeni Zakona o sudijama, Predlog izmena i dopuna Zakona o javnom tužilaštvu, Predlog izmena Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Predlog zakona o izmenama Zakona o visokom savetu tužilaštva i Predlog zakona o izmenama Zakona o
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