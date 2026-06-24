Švajcarska sa prvog mesta u nokaut fazu Mundijala

Fudbalska reprezentacija Švajcarske savladala je domaćina Kanadu rezultatom 2:1 u Vankuveru, u odlučujućem meču za prvo mesto grupe B na Svetskom prvenstvu. Golove za evropsku selekciju postigli su Ruben Vargas i Johan Manzambi.

Švajcarska je sa sedam bodova osvojila prvo mesto u grupi, čime je izbegla putovanje i ostala u Vankuveru, gde će u osmini finala igrati protiv jedne od trećeplasiranih ekipa. Kanada je kao drugoplasirana prinuđena na put u Kaliforniju, gde će se sastati sa drugoplasiranim timom iz grupe A. Nakon prvog poluvremena bez pogodaka, koje je proteklo u taktičkom nadmudrivanju, Švajcarska je furiozno ušla u nastavak. Već u 46. minutu, samo 40 sekundi po povratku sa