Tramp kritikovao Senat zbog rezolucije o Iranu; Grosi tvrdi da će inspektori posetiti iranske nuklearke

Predsednik SAD Donald Tramp oštro je kritikovao Senat nakon usvajanja rezolucije o ratnim ovlašćenjima u vezi s Iranom, ocenivši da je glasanje došlo u "loše vreme" i oslabilo poziciju Vašingtona u odnosima s Teheranom. Nakon što su SAD i Iran izneli oprečne tvrdnje o potencijalnim nuklearnim inspekcijama, direktor IAEA Rafael Grosi tvrdi da će do njih ipak doći, jer su predviđene Memorandumom koji su potpisale obe strane.

14:09 Tramp: Iran obavestio SAD da ne naplaćuje takse brodovima u Ormuzu Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je Iran obavestio SAD da ne naplaćuje bilo kakve takse brodovima koji prolaze kroz Ormuski moreuz i da bi pregovori sa Teheranom odmah bili prekinuti ukoliko se ispostavi da ta informacija nije tačna. "Iran je obavestio SAD da, uprkos izveštajima lažnih medija koji tvrde suprotno, ne naplaćuje bilo kakve putarine, troškove