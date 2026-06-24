Francuska oborila 339 temperaturnih rekorda tokom najtoplijeg dana od početka merenja

PARIZ - Francuska je zabeležila 339 novih temperaturnih rekorda tokom najtoplijeg dana od početka merenja 1947. godine, dok je ekstremni toplotni talas zahvatio veliki deo zemlje.

Prema podacima meteoroloških službi, na 135 stanica oboreni su apsolutni temperaturni rekordi, preneo je portal BFM TV. Najviša temperatura izmerena je u mestu Pizos u departmanu Land, gde je zabeleženo 44,3 stepena Celzijusa. U istoj oblasti, stanica Sabrs registrovala je rekordnih 42,5 stepeni. Najteže pogođen bio je zapadni deo Francuske. U departmanu Vandeja temperatura je dostigla 44 stepena u Le Erbijeu, dok su u Sen-Fuljanu i Paluu izmerena 43,8 stepeni.