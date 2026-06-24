Fudbaleri BiH pobedili Katar za nokaut fazu SP, Švajcarska završila kao prva u grupi

SIJETL, VANKUVER - Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi, pošto je večeras u Sijetlu pobedila selekciju Katara rezultatom 3:1 u meču poslednjeg, trećeg kola grupe B.

Strelci za BiH bili su Kerim Alajbegović u 29. minutu i Mahmud Abunada (autogol) u 34. i Ermin Mahmić u 80. minutu. Jedini pogodak za Katar postigao je Hasan Al Hajdos u 42. minutu. Fudbaleri Švajcarske savladali su u Vankuveru reprezentaciju Kanade rezultatom 2:1 u trećem kolu grupe B. Švajcarska je vodila 2:0 golovima Rubena Vargasa u 46. i Johana Manzambija u 57. minutu. Promis Dejvid je u 76. minutu smanjio na konačnih 2:1. Prvo mesto u grupi zauzela je