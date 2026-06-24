Hitno upozorenje RHMZ-a za područje Bačke na intenzivne pljuskove sa grmljavinom

NOVI SAD - Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je hitno upozorenje za područje Bačke na izražene grmljavinske procese.

"U naredna dva sata na području Bačke, od Crvenke do Bačkog Petrovca, jaka konvektivna oblačnost uslovljavaće intenzivne pljuskove sa grmljavinom i lokalnom pojavom grada", objavljeno je na sajtu RHMZ-a. Prema prognozi RHMZ-a, u Srbiji će danas biti toplo i nestabilno vreme, pre podne mestimično sa kišom, od sredine dana i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Samo će na severu zemlje biti pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost. Duvaće slab, severni vetar, a