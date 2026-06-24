Prijemni ispiti na fakultetima Univerziteta u Beogradu i Nišu počinju danas, u Novom Sadu sutra

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Prijemni ispiti na fakultetima Univerziteta u Beogradu i Nišu počinju danas, u Novom Sadu sutra

BEOGRAD - Prijemni ispiti za novu generaciju studenata na Univerzitetu u Beogradu i Univerzitetu u Nišu počinju danas, na Univerzitetu u Novom Sadu sutra, u Kragujevcu 26. juna, u Novom Pazaru 29. juna, a na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna.

Prvi prijemni ispiti na Univerzitetu u Beogradu biće održani na Hemijskom, Biološkom, Ekonomskom, Stomatološkom, Mašinskom, Elektrotehničkom, Tehnološko-metalurškom fakultetu i Rudarsko-geološkom fakultetu. Na Elektrotehničkom, Mašinskom i Rudarsko-geološkom fakultetu prijemni ispiti osim danas trajaće i sutra, 25. juna, a na Tehnološko-metalurškom prijemni ispiti trajaće sve do 26. juna, a na Stomatološkom fakultetu, nakon dana pauze, biće održani i 26. juna.
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