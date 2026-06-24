Skupština Srbije nastavlja vanredno zasedanje

BEOGRAD - Poslanici Skupštine Srbije nastaviće danas vanredno zasedanje raspravom po amandmanima na Predlog zakona o presađivanju ljudskih organa.

Poslanici su tokom jučerašnje rasprave završili objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda, a nakon toga i raspravu po 37 amandmana na set pravosudnih zakona i raspravu u pojedinostima na Zakon o ljudskim ćelijama i tkivima. Na dnevnom redu su Predlog zakona o izmeni Zakona o sudijama, Predlog izmena i dopuna Zakona o javnom tužilaštvu, Predlog izmena Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Predlog