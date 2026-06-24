Skupština završila raspravu, sutra glasanje o svim tačkama dnevnog reda

BEOGRAD - Poslanici Skupštine Srbije završili su danas raspravu u pojedinostima o svim tačkama dnevnog reda vanredne sednice, o kojima će se sutra izjašnjavati.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić odredila je četvrtak 25. jun kao dan za glasanje o 32 tačke dnevnog reda, među kojima je i set pravosudnih zakona. Glasanje će početi u 10.00 sati. Poslanici su tokom današnjeg rada završili razmatranje u pojedinostima Predloga zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanske štedionice za izmirenje obaveza akcionarskog društva za železnički prevoz putnika "Srbijavoz", kao i o davanju garancija Republike