Skupština završila raspravu, sutra glasanje o svim tačkama dnevnog reda

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Skupština završila raspravu, sutra glasanje o svim tačkama dnevnog reda

BEOGRAD - Poslanici Skupštine Srbije završili su danas raspravu u pojedinostima o svim tačkama dnevnog reda vanredne sednice, o kojima će se sutra izjašnjavati.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić odredila je četvrtak 25. jun kao dan za glasanje o 32 tačke dnevnog reda, među kojima je i set pravosudnih zakona. Glasanje će početi u 10.00 sati. Poslanici su tokom današnjeg rada završili razmatranje u pojedinostima Predloga zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanske štedionice za izmirenje obaveza akcionarskog društva za železnički prevoz putnika "Srbijavoz", kao i o davanju garancija Republike
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