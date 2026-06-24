Zmajevi pobijedili Katar i došli na korak do nokaut faze Svjetskog prvenstva

Sandžak press pre 1 sat
Zmajevi pobijedili Katar i došli na korak do nokaut faze Svjetskog prvenstva

Zmajevi su savladali Katar rezultatom 3:1 i tako napravili ogroman korak ka plasmanu u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, a prema jasnoj računici za definitivan prolazak dalje morat ćemo sačekati da se kompletiraju utakmice u svim ostalim grupama i zaključi tabela trećeplasiranih ekipa.

Žestoko smo počeli susret, intenzivnim napadima i šansama, dakle sa svim onim što nam je falilo u utakmicama protiv Kanade i Švicarske. Prvu šansu imali smo već u 2. minuti kada je Demirović šutirao sa nekih 20-ak metara, ali golman Katara teškom mukom brani. U narednom napadu vidjeli smo još jednu opasnu situaciju pred golom naših protivnika, ali opet Abunada odlično reaguje. I dalje smo napadali i bili bliži golu, do kojeg smo došli u 29. minuti. Sjajno je
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