Danas počinje prvi upisni krug na državnim fakultetima u Beogradu i Nišu

Serbian News Media pre 2 sata
Danas počinje prvi upisni krug na državnim fakultetima u Beogradu i Nišu

Budući brucoši polagaće od danas do 30. juna prijemne ispite na državnim fakultetima širom Srbije, a drugi upisni rok planiran je za kraj avgusta.

Tokom prvog upisnog roka na beogradskim fakultetima dostupno je ukupno 15.315 mesta, dok na Univerzitetu u Novom Sadu ima mesta za 9.105 brucoša, pišu Večernje novosti. Na prestoničkim fakultetima najviše kandidata (1.900) polagaće prijemni na Ekonomskom fakultetu, a sledi ga Fakultet organizacionih nauka sa nešto više od 1.700 prijava. Više prijavljenih kandidata nego dostupnih mesta ima na Arhitektonskom, Biološkom, Građevinskom, Elektrotehničkom, Mašinskom,
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