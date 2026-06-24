Ekonomski fakultet u Beogradu: Rekordan broj prijavljeni kandidata za upis na prvu godinu

Rekordan broj kandidata za poslednje dve decenije se prijavio za upis na prvu godinu studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Taj fakultet je danas da saopštio da su se za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija prijavila 1.924 kandidata što je 332 više ili 20,8 odsto više, u odnosu na lane, a da je u poređenju sa pre osam godina, broj prijavljenih studenata veći za čak 66 odsto. „Kada se u obzir uzmu nepovoljni demografski trendovi, odnosno smanjenje broja srednjoškolaca, relativni rast iznosi približno 76 odsto“, dodao je Fakultet. Taj rezultat, kako su ukazali, plod je i