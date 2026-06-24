Ekonomski fakultet u Beogradu: Rekordan broj prijavljeni kandidata za upis na prvu godinu
Serbian News Media pre 34 minuta
Rekordan broj kandidata za poslednje dve decenije se prijavio za upis na prvu godinu studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Taj fakultet je danas da saopštio da su se za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija prijavila 1.924 kandidata što je 332 više ili 20,8 odsto više, u odnosu na lane, a da je u poređenju sa pre osam godina, broj prijavljenih studenata veći za čak 66 odsto. „Kada se u obzir uzmu nepovoljni demografski trendovi, odnosno smanjenje broja srednjoškolaca, relativni rast iznosi približno 76 odsto“, dodao je Fakultet. Taj rezultat, kako su ukazali, plod je i