MUP: U Zemunu isključen iz saobraćaja vozač koji je vozio 203 kilometra na sat

Vozač U. Ž. (28) zaustavljen je oko 22 časa kontrolom presretačem, nakon čega je isključen iz saobraćaja. Protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje. MUP je naveo da su pripadnici Uprave saobraćajne policije koji kontrolišu saobraćaj presretačima od početka godine otkrili gotovo 20.000 prekršaja, među kojima su 143 slučaja nasilničke vožnje. Iz ministarstva su apelovali na sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i druge