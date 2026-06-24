Prvi upisni krug na državnim fakultetima u Beogradu i Nišu

Serbian News Media pre 57 minuta
Prvi upisni krug na državnim fakultetima u Beogradu i Nišu

Budući brucoši polagaće od danas do 30. juna prijemne ispite na državnim fakultetima širom Srbije, a drugi upisni rok planiran je za kraj avgusta.

Tokom prvog upisnog roka na beogradskim fakultetima dostupno je ukupno 15.315 mesta, dok na Univerzitetu u Novom Sadu ima mesta za 9.105 brucoša, pišu Večernje novosti. Na prestoničkim fakultetima najviše kandidata (1.900) polagaće prijemni na Ekonomskom fakultetu, a sledi ga Fakultet organizacionih nauka sa nešto više od 1.700 prijava. Više prijavljenih kandidata nego dostupnih mesta ima na Arhitektonskom, Biološkom, Građevinskom, Elektrotehničkom, Mašinskom,
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Počinju prijemni ispiti na fakultetima Univerziteta u Novom Sadu: Ovo je detaljan raspored prijava

Počinju prijemni ispiti na fakultetima Univerziteta u Novom Sadu: Ovo je detaljan raspored prijava

Telegraf pre 2 minuta
Ekonomski fakultet u Beogradu: Rekordan broj prijavljenih kandidata za upis na prvu godinu

Ekonomski fakultet u Beogradu: Rekordan broj prijavljenih kandidata za upis na prvu godinu

N1 Info pre 57 minuta
Prvi upisni krug na državnim fakultetima u Beogradu i Nišu

Prvi upisni krug na državnim fakultetima u Beogradu i Nišu

Beta pre 57 minuta
Medicinski fakultet i dalje u vrhu interesovanja: Prijemni ispiti na Univerzitetu u Novom Sadu od sutra

Medicinski fakultet i dalje u vrhu interesovanja: Prijemni ispiti na Univerzitetu u Novom Sadu od sutra

Euronews pre 1 sat
Najveće interesovanje za upis na Ekonomski fakultet u Beogradu u poslednjih 20 godina

Najveće interesovanje za upis na Ekonomski fakultet u Beogradu u poslednjih 20 godina

Nedeljnik pre 1 sat
Prvi upisni krug na državnim fakultetima u Beogradu i Nišu

Prvi upisni krug na državnim fakultetima u Beogradu i Nišu

Pravo u centar pre 57 minuta
Prvi upisni krug na državnim fakultetima u Beogradu i Nišu

Prvi upisni krug na državnim fakultetima u Beogradu i Nišu

Radio sto plus pre 52 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NišVečernje NovostiNovi Sad

Društvo, najnovije vesti »

NKEU podržao zahtev za sprovođenje međunarodne istrage o upotrebi zvučnog topa

NKEU podržao zahtev za sprovođenje međunarodne istrage o upotrebi zvučnog topa

N1 Info pre 42 minuta
Nacionalni konvent o EU: Pozivanje UN da istraži navode o zvučnom topu je legitimni međunarodni mehanizam u slučaju dubokog…

Nacionalni konvent o EU: Pozivanje UN da istraži navode o zvučnom topu je legitimni međunarodni mehanizam u slučaju dubokog društvenog nepoverenja

Insajder pre 22 minuta
Gašić čestitao preuzimanje dužnosti budućim izaslanicima odbrane

Gašić čestitao preuzimanje dužnosti budućim izaslanicima odbrane

RTV pre 32 minuta
Beriša i ambasador Ukrajine o položaju ukrajinske zajednice i značajaju dijaloga

Beriša i ambasador Ukrajine o položaju ukrajinske zajednice i značajaju dijaloga

RTV pre 27 minuta
Gašić razgovarao s budućim izaslanicima odbrane u inostranstvu

Gašić razgovarao s budućim izaslanicima odbrane u inostranstvu

Beta pre 42 minuta