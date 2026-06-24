Crni rekord Engleza; Deklan Rajs: Ne treba biti negativan

Zanimljiv podatak objavio je BBC sport po završeku meča između Engleske i Gane (0:0) u drugom kolu Grupe L na Svetskom prvenstvu.

BBS Sport je konstatovao da se Engleska ozbiljno mučila u napadu uprkos dominantnom posedu na meču protiv Gane. Statistika je pokazala da je ekipa Tomasa Tuhela Imala posed lopte od čak 78,8 odsto što je najveći posed ikada zabeležen na utakmici Svetskog prvenstva nekog tima, koji nije uspeo da postigne gol. Englezi ipak nisu previše razočarani. Deklan Rajs je posle meča rekao „da ne treba biti previše negativan“. „Uvek je teško pronaći rešenje kada igrate protiv