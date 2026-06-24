FIFA žestoko zakinula Hrvate: Čudna odluka posle meča

Hrvatska je slavila izuzetno važnu pobedu protiv Paname (1:0) u Torontu, ali nakon utakmice, pažnja je bila usmerena na bizarnu, ako ne i potpuno kontroverznu, odluku FIFA.

Iako su Hrvati osvojili sva tri boda, nagrada FIFA za igrača utakmice iznenađujuće je otišla u korist poraženog tima. Umesto golgetera Ante Budimira, Josipa Stanišića, slavljenika Luke Modrića (koji je zabeležio svoju 200. utakmicu u nacionalnom dresu) ili Martina Baturine, nagrada je otišla panamskom reprezentativcu Kristijanu Martinezu. Da stvar bude još zanimljivija, Martinezova individualna statistika sa ove utakmice izgleda blago rečeno prosečno, pa čak i