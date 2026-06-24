Lajović je u finalu kvalifikacija za Vimbldon, kraj za Đerea

Sport klub pre 51 minuta  |  Autor: Maja Todić
Lajović je u finalu kvalifikacija za Vimbldon, kraj za Đerea

Polovičan učinak srpskih tenisera u kvalifikacijama za Vimbldon - Dušan Lajović je u finalu kvalifikacija, Laslo Đere doživeo je poraz.

Teodora Kosović je takođe je prošla u finale. Dušan Lajović se plasirao u finale kvalifikacija za Vimbldon pobedom protiv Krisa Rodeša u dva seta. Slavio je srpski teniser rezultatom 6:2, 6:4 za samo 71 minut proveden na terenu. Nakon početne razmene brejkova u prvom setu, Lajović je preuzeo kontrolu i napravio još dva brejka što je bilo sasvim dovoljno da se prvi set brzo privede kraju. U drugom setu drugačija slika. Sve je rešeno jednim brejkom koji je Lajović
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