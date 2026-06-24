Direktan udar na Belu kuću: Mogu li američki ratni jastrebovi da sruše dogovor sa Iranom

Usvajanjem rezolucije o ratnim ovlašćenjima, američki Senat je apsolutno urušio autoritet Donalda Trampa u nastavku pregovora sa Iranom ali to Irancima ne bi trebalo da da vetar u leđa, pošto Kongres SAD ne može sprečiti predsednika da upotrebi svoje najjače oružje u pregovorima, kaže za Sputnjik novinar Nebojša Malić.

Američki Senat usvojio je rezoluciju o ratnim ovlašćenjima u Iranu sa 50 glasova „za“ i 48 „protiv“. Rezolucijom se američki predsednik Donald Tramp poziva da okonča vojne operacije protiv Irana ili da za njih zatraži odobrenje Kongresa, što predstavlja do sada najozbiljniji dvopartijski izazov njegovoj politici prema Teheranu. Donald Tramp je već neko vreme u ratu sa Senatom oko ovlašćenja i to je redak slučaja da republikanski ili bilo koji predsednik SAD kad