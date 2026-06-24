Ministarstvo pravde: Pisma od privremenih institucija u Prištini nisu dostavljena preko nas

Ministarstvo pravde Republike Srbije saopštilo je da pisma koja su od Privremenih institucija samouprave u Prištini stizala građanima na kućne adrese, a u vezi navodnih krivičnih postupaka, nisu dostavljena preko Ministarstva pravde niti je ono na bilo koji način učestvovalo u tome.

"Povezivanje mehanizma uzajamne pravne pomoći sa ovim incidentima je ne samo neistinito, već i krajnje zlonamerno i vrši se sa ciljem izazivanja uznemirenosti građana i urušavanja poverenja građana u institucije Republike Srbije", naglašava se u saopštenju. Ističe se da građani nisu u obavezi da se prema takvim pismima odnose kao prema validnim aktima i da se u svakom trenutku mogu obratiti nadležnim državnim organima za dodatne informacije i dodatna uputstva.