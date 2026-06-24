Tramp produžio vanredno stanje na nacionalnom nivou za Zapadni Balkan

Sputnik pre 1 sat
Tramp produžio vanredno stanje na nacionalnom nivou za Zapadni Balkan

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp produžio je danas vanredno stanje na nacionalnom nivou u vezi sa Zapadnim Balkanom, u skladu sa Zakonom o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima, objavljeno je danas na sajtu Federalnog registra SAD.

Naredba 13219 je produžena da bi se odgovorilo na neuobičajenu i vanrednu pretnju nacionalnoj bezbednosti i spoljnoj politici SAD koju predstavljaju aktivnosti osoba koje učestvuju, pomažu, sponzorišu ili podržavaju ekstremističko nasilje u Severnoj Makedoniji i drugim delovima regiona Zapadnog Balkana, ili aktivnosti kojima se ometa sprovođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma u BiH ili Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 od 10. juna 1999. godine na
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