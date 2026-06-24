Bosna najavila napad na Katar, Barbarez otkrio: "Predstojeći meč neće biti kao prethodni"

Pred reprezentacijom Bosne i Hercegovine je sudbonosni meč koji će odrediti da li balkanska reprezentacija putuje kući ili u nokaut fazu Svetskog prvenstva, a Sergej Barbarez otkrio je da će se ovaj meč razlikovati od prethodnih.

Selektor Bosne i Hercegovine uverava sve ljubitelje fudbala da ova utakmica neće biti slična kao prve dve protiv Kanade i Švajcarske. Bosni i Hercegovini kao i Kataru samo pobeda odgovoara i najverovatnije sa treće pozicije vodi u šesnaestinu finala. Povodom toga Barbarez je bio vrlo otvoren: - Naš cilj nikada nije bio da se branimo 90 minuta. Naravno, postoje faze utakmice u kojima morate da prepustite inicijativu protivniku. Ali predstojeći meč neće biti takav,