Bosna najavila napad na Katar, Barbarez otkrio: "Predstojeći meč neće biti kao prethodni"

Telegraf pre 4 sati  |  Telegraf.rs
Bosna najavila napad na Katar, Barbarez otkrio: "Predstojeći meč neće biti kao prethodni"

Pred reprezentacijom Bosne i Hercegovine je sudbonosni meč koji će odrediti da li balkanska reprezentacija putuje kući ili u nokaut fazu Svetskog prvenstva, a Sergej Barbarez otkrio je da će se ovaj meč razlikovati od prethodnih.

Selektor Bosne i Hercegovine uverava sve ljubitelje fudbala da ova utakmica neće biti slična kao prve dve protiv Kanade i Švajcarske. Bosni i Hercegovini kao i Kataru samo pobeda odgovoara i najverovatnije sa treće pozicije vodi u šesnaestinu finala. Povodom toga Barbarez je bio vrlo otvoren: - Naš cilj nikada nije bio da se branimo 90 minuta. Naravno, postoje faze utakmice u kojima morate da prepustite inicijativu protivniku. Ali predstojeći meč neće biti takav,
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