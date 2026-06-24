Budimir je zlatni džoker Zlatka Dalića: Ovako je Hrvatska povela protiv Paname na Mundijalu

Telegraf pre 55 minuta  |  Telegraf.rs
Budimir je zlatni džoker Zlatka Dalića: Ovako je Hrvatska povela protiv Paname na Mundijalu

Fudbalska reprezentacija Hrvatske igra protiv selekcije Paname meč drugog kola na Mundijalu, gde su odigrali jedno veoma slabo prvo poluvreme, ail su u potpunosti uspeli to da nadoknade, pošto su poveli na početku drugog sa 1:0.

Hrvatska i Panamasu odigrali košmarno prvo poluvreme, gde je napredna statistika xG (očekivani golovi) pokazala manje od 0.1 na obe strane, što samo svedoči koliko je to slabo bilo. Reagovao je Zlatko Dalić na poluvremenu, zamenio je Petra Musu, umesto njega je ušao Ante Budimir i trebalo mu je samo devet minuta da postigne gol. Doduše, ovaj gol je bio mnogo više delo sreće, nego li ikakvog fudbalskog umeća, pošto je Panama napravila ogroman kiks. Stanišić je
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