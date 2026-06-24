Nije im bitna samo plata: Veliko istraživanje otkrilo šta mladi u Srbiji zaista traže od poslodavaca

Telegraf pre 54 minuta  |  Telegraf Biznis/Tanjug
Nije im bitna samo plata: Veliko istraživanje otkrilo šta mladi u Srbiji zaista traže od poslodavaca

U Srbiji, čak 89 odsto mladih želi da otvoreno govori o problemima na poslu, dok 86 odsto pripadnika Generacije Z (1996-2012) smatra da je važno da poslodavci otvoreno komuniciraju sa zaposlenima o promenama, izazovima i poslovnim rezultatima.

U istraživanju je učestvovalo čak 11.222 ispitanika koji su birali VRH poslodavca, a od toga broja je 6.999 učesnika ocenilo i koje karakteristike radnog okruženja smatra važnim, ali i u kojoj meri ih prepoznaju kod svojih poslodavaca, objavio je danas Infostud. Kada se izdvoje odgovori mladih, dobija se prilično jasna slika o tome šta oni danas očekuju od poslodavaca. Iako se često govori o tome da Generacija Z ima potpuno drugačije poglede na posao od starijih
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