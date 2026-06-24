Pakao u Francuskoj! Izmereno strašnih 44,3 Celzijusa, a meteorolozi najavljuju i gore temperature!

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
Pakao u Francuskoj! Izmereno strašnih 44,3 Celzijusa, a meteorolozi najavljuju i gore temperature!

Francuska je u utorak zabeležila najtopliji dan u svojoj istoriji otkako postoje meteorološka merenja.

Prema podacima nacionalne meteorološke službe Météo-France, termometar je dostigao 44,3 stepena Celzijusa u Pizosu, dok su u drugim velikim gradovima zemlje temperature prešle 40 stepeni, kao što je bio slučaj u Bordou. Météo-France je saopštio da su 54 departmana bila pod crvenim upozorenjem zbog toplotnog talasa i da su noćne temperature takođe oborile sve rekorde od 1947. godine, kada su u Francuskoj počela merenja, piše As. "Doživljavamo epizodu izuzetnog
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