Poražavajući podaci! Evo koliko Nemaca ne može da priušti čak ni nedelju dana odmora

Oko petine stanovništva u Nemačkoj (21 odsto) navodi da ne može sebi da priušti nedelju dana odmora, pri čemu je problem izraženiji među osobama sa nižim primanjima, samcima i samohranim roditeljima, pokazuje nova anketa Saveznog zavoda za statistiku (Destatis).

Prema podacima Zavoda, u proseku 28 odsto stanovništva EU ne može da priušti nedelju dana odmora, jer mogućnost odlaska zavisi od prihoda. Među 20 odsto građana sa najnižim primanjima (do oko 1.600 evra mesečno), gotovo polovina (48 odsto) ne može sebi da priušti odmor, dok u sledećoj grupi sa prihodima do 2.100 evra, taj udeo iznosi 28 odsto, preneo je Der Spiegel. Samohrani roditelji (39 odsto) i ljudi koji žive sami (29 odsto) su najčešće naveli da ne mogu da