RHMZ izdao hitno upozorenje: Izuzetno opasna pojava trajaće danima, a ove grupe ljudi su najugroženije!

Telegraf pre 19 minuta  |  Telegraf.rs
RHMZ izdao hitno upozorenje: Izuzetno opasna pojava trajaće danima, a ove grupe ljudi su najugroženije!

Srbiju danas očekuje toplo i nestabilno vreme, praćeno mestimičnom kišom u prepodnevnim časovima, dok se od sredine dana predviđaju lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

Prema zvaničnom saopštenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), jedino će na severu zemlje biti pretežno sunčano, uz promenljivu oblačnost. Vetar će biti slab i severnog pravca, dok će se najviša dnevna temperatura kretati u intervalu od 29 do 32 stepena Celzijusa. Međutim, ovo je samo uvod u ekstremne vremenske prilike koje su pred nama. RHMZ je izdao ozbiljno upozorenje na toplotni talas koji će trajati najmanje pet uzastopnih dana, zbog čega se ova
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