Sekretar vojske SAD: Američka vojska planira poligone za obuku poput ratišta u UKR

Telegraf pre 4 sati  |  Telegraf.rs/Tanjug
Sekretar vojske SAD: Američka vojska planira poligone za obuku poput ratišta u UKR
Američka vojska planira da u narednih četiri do šest nedelja postavi najmanje dva poligona u Sjedinjenim Američkim Državama koji bi simulirali uslove na ratištu u Ukrajini, uključujući elektronsko ometanje komunikacija i rad bespilotnih letelica, izjavio je sekretar vojske SAD Den Driskol. "Moguće je da se stvori okruženje sa elektronskim ratovanjem i svim elementima osporavanog borbenog prostora, gde bi proizvođači dronova i sistema za borbu protiv njih mogli
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