Sekretar vojske SAD: Američka vojska planira poligone za obuku poput ratišta u UKR

Američka vojska planira da u narednih četiri do šest nedelja postavi najmanje dva poligona u Sjedinjenim Američkim Državama koji bi simulirali uslove na ratištu u Ukrajini, uključujući elektronsko ometanje komunikacija i rad bespilotnih letelica, izjavio je sekretar vojske SAD Den Driskol. "Moguće je da se stvori okruženje sa elektronskim ratovanjem i svim elementima osporavanog borbenog prostora, gde bi proizvođači dronova i sistema za borbu protiv njih mogli