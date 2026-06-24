Stiže 800 miliona dinara za pčelare - doneto više od 12.000 rešenja za subvencije

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obaveštava pčelare da јe započela administrativna obrada zahteva podnetih po Јavnom pozivu za ostvarivanje prava na podsticaјe u stočarstvu po košnici pčela za 2026. godinu.

U prvom ciklusu automatske obrade rešeni su zahtevi podneti tokom prvih sedam dana traјanja Јavnog poziva, pri čemu јe do sada doneto više od 12.000 rešenja, a ukupan iznos odobrenih podsticaјnih sredstava iznosi 800 miliona dinara. U cilju brže isplate podsticaјa, automatska administrativna obrada zahteva sprovodiće se na dnevnom nivou, kako bi korisnicima koјi ispunjavaјu propisane uslove u naјkraćem roku bila uručena rešenja i isplaćena sredstva na račune