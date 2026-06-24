Težak udes kod Ćuprije! Motocikl se zakucao u automobil!

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na putu između naselja Supska i Ćuprije, jedno lice je zadobilo teške telesne povrede.

Prema prvim i nezvaničnim informacijama, u udesu su učestvovali putničko vozilo i motocikl. Od siline udarca, vozač motocikla je zadobio teže povrede, a prva u pomoć mu je pritekla ekipa Hitne pomoći koja je brzo stigla na lice mesta. Nakon primarnog zbrinjavanja, povređeno lice je transportovano u najbližu zdravstvenu ustanovu na dalje lečenje. Pripadnici saobraćajne policije trenutno obavljaju uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok koji je doveo