Težak udes kod Ćuprije! Motocikl se zakucao u automobil!

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs/ Ćuprija.net
Težak udes kod Ćuprije! Motocikl se zakucao u automobil!

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na putu između naselja Supska i Ćuprije, jedno lice je zadobilo teške telesne povrede.

Prema prvim i nezvaničnim informacijama, u udesu su učestvovali putničko vozilo i motocikl. Od siline udarca, vozač motocikla je zadobio teže povrede, a prva u pomoć mu je pritekla ekipa Hitne pomoći koja je brzo stigla na lice mesta. Nakon primarnog zbrinjavanja, povređeno lice je transportovano u najbližu zdravstvenu ustanovu na dalje lečenje. Pripadnici saobraćajne policije trenutno obavljaju uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok koji je doveo
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