Hrvatska se mučila, ali pobedila Panamu: "Vatreni" teže nego što se očekivalo stigli do prvog trijumfa na Mundijalu (foto/video)

Večernje novosti pre 2 sata
Hrvatska se mučila, ali pobedila Panamu: "Vatreni" teže nego što se očekivalo stigli do prvog trijumfa na Mundijalu…

HRVATSKA nije odigrala dobru utakmicu protiv Paname u 2. kolu Svetskog prvenstva, ali uspela je da pobedi sa 1:0.

FOTO: Tanjug/AP/Stephanie Scarbrough Možda je važnost utakmice uticala na "vatrene", ali mnogo više se očekivalo od Luke Modrića i drugova koji su ipak nisu dozvolili veliko iznenađenje. Prvo poluvreme bilo je loše na obe strane, bez pravih prilika, tek sa nekoliko pretnji iz kontranapada fudbalera Paname. Na startu drugog dela susreta dogodio se ključni trenutak susreta. Trener Hrvatske, Zlatno Dalić je na teren poslao Anta Budimira, koji je uzakanu šansu uzvratio
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