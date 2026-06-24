Oštra poruka iz Moskve: Napad na bezbednost Rusije vodi ka katastrofi
Večernje novosti pre 22 minuta
ZAMENIK ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rjabkov izjavio je danas da bi direktan sukob sa Rusijom imao katastrofalne posledice za one koji bi se odlučili na takav korak.
Foto: Tanjug/AP Photo/Alexander Zemlianichenko - Da li se učvršćuje kurs ka direktnom čeonom sudaru sa nama? To je neizbežno povezano sa katastrofalnim posledicama za one koji bi na taj način ugrozili našu bezbednost - rekao je on za Izvestija. Rjabkov je istakao da i dalje postoji mogućnost da prevlada pragmatičan pristup ukoliko se pojavi razumevanje da je potrebno smanjiti tenzije. Prema njegovim rečima, aktuelni kurs zapadnih zemalja ka daljoj militarizaciji