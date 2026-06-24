Prenos, Kolumbija - DR Kongo: Golman afričke selekcije čini čuda

Večernje novosti pre 6 minuta
Prenos, Kolumbija - DR Kongo: Golman afričke selekcije čini čuda

DRUGO kolo Svetskog prvenstva završava se utakmicom grupe K u kojoj se sastaju Kolumbija i DR Kongo. Ovaj meč možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

FOTO: Tanjug/AP/Silvia Izquierdo 45+5' - Završeno je prvo poluvreme! 45' - Prvo poluvreme produženo je prvo poluvreme. Još jednom je zapretio Dijaza, ali njegov udarac je izblokirao Aksel Tuanzebe. 39' - Splasnuo je pritisak izabranika Nestora Lorenca. Ipak, oni su i dalje ti koji u potpunosti diktiraju tempo. 19' - Prete iz daljine reprezentativci Kolumbije. Oprobao se i Puerta, ali opet je tu Mpasi koji je već upisao pet odbrana. 16' - Još jednom brani sjajni
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