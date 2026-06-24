Prenos, Kolumbija - DR Kongo: Važna utakmica na Mundijalu!

Večernje novosti pre 16 minuta
Prenos, Kolumbija - DR Kongo: Važna utakmica na Mundijalu!

DRUGO kolo Svetskog prvenstva završava se utakmicom grupe K u kojoj se sastaju Kolumbija i DR Kongo. Ovaj meč možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

FOTO: Tanjug/AP/Eric Smith Kolumbija (4-3-3): Vargas - Munjoz, Sančez, Lukumi, Mohika - Puerta, Lerma, Arijas - Hames, Suarez, Dijaz. DR Kongo (5-3-2): Mpasi - Van-Bisaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku - Mukau, Motosami, Kajembe - Visa, Bakambu. Uoči meča: Duel je važan za obe reprezentacije koje se nalazi u borbi za nokaut fazu Mundijala. Afrička selekcija je u prošlom kolu odolela protiv Portugala (1:1) i postigla istorijski prvi gol na nadmetanjima na
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