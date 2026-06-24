"Samuraji" baš jaki: Odbojkaši na startu turnira Lige nacija u Oreleanu izgubili od Japana - 1:3

NIŠTA od podviga. Odbojkaši su četvrti put zaredom u Ligi nacija izgubili od Japana - 1:3 (17:25, 15:25, 25:22, 16:25). "Orlovi" sutra odmaraju na turniru u francuskom Orelanu, a u šetak(20.30) igraju sa uvek neugodnom Kubom.

foto volleyballworld.com Srbi su nadahnutim Japancima parirali samo u trećem setu, koji su uspeli da reše u svoju korist. U tom delu igre naši su našli odgovor na igru protivnika, smanjili su greške, odlično servirali i napadali i smanjili na 1:2. Nažloost to je bio njihov maksimum protiv rivala, kojeg nisu pobedili od 2021.godine. U prvom setu Japanci su se brzom, raznovrsnom igrom već na početku odlepili na 7:3, 16:9. Ni u drugom Srbi nisu imali rešenje za