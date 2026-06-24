Sramota! Kejn nije hteo da priča o nedosuđenom penalu, a evo šta kaže o svom promašaju!

Večernje novosti pre 4 sati
Sramota! Kejn nije hteo da priča o nedosuđenom penalu, a evo šta kaže o svom promašaju!

Kapiten "Gordog Albiona" imao priliku da reši meč u samom finišu, ali je prebacio gol protiv Gane.

AP Photo/Petr David Josek Na kraju je utakmica završena bez pogodaka (0:0), pa su Ganjani ispunili cilj i došli na korak od plasmana u narednu fazu takmičenja na Mundijalu. Engleska je, praktično, obezbedila prvo mesto, jer joj u poslednjem kolu protiv nejake Paname i minimalna pobeda garantuje osvajanje trona. U nekoj varijanti čak i bod im je dovoljan. - Želeli smo pobedu, ali osvojili smo bod i i dalje smo u veoma dobroj poziciji u grupi - izjavio je kapiten
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