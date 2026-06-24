Tramp kipti od besa: "Završiću posao, na ovaj ili na onaj način!"

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp oštro je kritikovao Senat nakon usvajanja rezolucije o ratnim ovlašćenjima u vezi sa Iranom, ocenivši da je glasanje došlo u "loše vreme" i da je oslabilo poziciju Vašingtona u odnosima sa Teheranom.

Foto: AP Photo/Jacquelyn Martin U objavi na društvenoj mreži Trut Socijal, Tramp je naveo da je Iran bio spreman na ustupke i da je prvi put posle više decenija pokazivao poštovanje prema Sjedinjenim Američkim Državama i američkom predsedniku. - Iran je na 'konopcima', spreman da padne, spreman da nam da praktično sve, i po prvi put u decenijama, poštujući SAD i njihovog predsednika, mene, i američki Senat odlučuje da glasa o Zakonu o ratnim ovlašćenjima, u loše