I to se dogodilo: Vučić izašao iz predsedničkih odaja

Vreme pre 9 sati
I to se dogodilo: Vučić izašao iz predsedničkih odaja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da se moraju ravnopravno tretirati privatna i državna svojina, ali da kao „državni čovek“ ima razumevanje za radnike GSP

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izašao je u sredu ispred zgrade na Andrićevom vencu kako bi razgovarao sa radnicima Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP) „Beograd“, preuzeo peticiju sa više od 500 potpisa zaposlenih i obećao da će sa njihovom delegacijom razgovarati u sredu, najkasnije u četvrtak ujutro, o zahtevima koje su mu uputili. Vučić je od predstavnika GSP Ivana Bankovića preuzeo spisak potpisa i zahteve radnika javnog preduzeća, a potom poručio da će
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