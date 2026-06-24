MUP: Uhapšen aktivista iz Raške zbog ugrožavanja bezbednosti Vučića

Vreme pre 3 sata
MUP: Uhapšen aktivista iz Raške zbog ugrožavanja bezbednosti Vučića

Aktivista iz Raške Veljko Raković uhapšen je zbog sumnje da je "ugrozio bezbednost" Aleksandra Vučića objavama na društvenim mrežama, a njegov advokat kaže da mu je određen pritvor od 48 sati

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je aktivista iz Raške Veljko Raković uhapšen je ovog četvrtka (24. juna) zbog sumnje da je na društvenim mrežama pretio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici, kao i članovima Vlade i policijskim službenicima preko jedne društvene mreže. Advokat uhapšenog Rakovića, Mirsen Alibašić rekao je da je njegovom klijentu određen pritvor od 48 časova, nakon čega je naloženo da bude prebačen u Beograd, gde bi
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