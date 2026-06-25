VIDEO: Nova Toyota Hilux – Novinarska test vožnja u Bugarskoj | Auto Moto Show

Prvi utisci su dobri, a Toyota je odavno sinonim za kvalitet i pouzdanost kada je reč o pik-ap modelima.

Hilux je naš stari znanac, sve češći prizor na našim putevima, što nas raduje: naime, na našim patrolama u regionu, imali smo prilike da vidimo da je takoreći svaki drugi auto u Grčkoj upravi Hilux, barem u planinskim mestima. No, sa 27 miliona proizvedenih primeraka, Hilux ne može da bude loš - pa, da vidimo detalje...