VIDEO: Nova Toyota Hilux – Novinarska test vožnja u Bugarskoj | Auto Moto Show

Auto blog pre 1 sat
VIDEO: Nova Toyota Hilux – Novinarska test vožnja u Bugarskoj | Auto Moto Show

Prvi utisci su dobri, a Toyota je odavno sinonim za kvalitet i pouzdanost kada je reč o pik-ap modelima.

Hilux je naš stari znanac, sve češći prizor na našim putevima, što nas raduje: naime, na našim patrolama u regionu, imali smo prilike da vidimo da je takoreći svaki drugi auto u Grčkoj upravi Hilux, barem u planinskim mestima. No, sa 27 miliona proizvedenih primeraka, Hilux ne može da bude loš - pa, da vidimo detalje...
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VIDEO: Nova Toyota Hilux – Novinarska test vožnja u Bugarskoj | Auto Moto Show

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