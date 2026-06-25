Garantna šema proširena sa 600 na 900 miliona evra; Mali: "Nastavljamo podršku mladima za prvi stan"

Skupština Srbije usvojila je danas Izmene Zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nekretnine, kojima se ukupan iznos garancije za kredite povećava sa 600 na 900 miliona evra.

"Kao što smo i obećali, nastavljamo sa programom podrške mladima u kupovini prve nekretnine proširivanjem garantne šeme za dodatnih 300 miliona evra" rekao je ministar finansija Siniša Mali. On je istakao da je interesovanje mladih za subvencionisane kredite za kupovinu stana veliko i da stalno raste, te da je stoga bilo neophodno omogućiti nastavak te podrške. "Dosadašnja primena mera podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti pokazala je da postoji