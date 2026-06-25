Haićani se od Mundijala oprostili "bombom", ali ne i bodom VIDEO

B92 pre 24 minuta
Haićani se od Mundijala oprostili "bombom", ali ne i bodom VIDEO

Fudbaleri Maroka savladali su Haiti rezultatom 4:2 u poslednjem kolu grupe C Svetskog prvenstva.

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