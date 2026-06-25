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Bosna i Hercegovina u nokaut fazi Mundijala: 'Neka žurka traje sedam dana'

Pobedom nad Katarom od 3:1, BiH se plasirala u nokaut fazu Mundijala kao izvesno jedna od osam najboljih trećeplasiranih ekipa u grupnoj fazi.

BBC News pre 1 minut
bosna i hercegovina, svetsko prvenstvo u fudbalu
IMAGN IMAGES via Reuters/Blake Dahlin
Slavlje fudbalera BiH posle pobede nad Katarom

Fudbaleri Bosne i Hercegovine (BiH) ispisali su istoriju, plasiravši se u nokaut fazu Svetskog prvenstva, a selektor ekipe Sergej Barbarez je u polušali poručio: „Neka žurka traje sedam dana".

Pobedom nad Katarom od 3:1, ali i zahvaljujući pobedi Brazila nad Škotskom (3:0) u drugoj grupi, BiH se na drugom svetskom prvenstvu u njenoj istoriji plasirala među 32 najbolje reprezentacije (od 48).

Iako nisu završene sve utakmice poslednjeg kola po grupama, izvesno je da će BiH biti među osam najboljih trećeplasiranih, a u prvoj rundi nokaut faze rival BiH će najverovatnije biti selekcija jednog od domaćina Mundijala - Sjedinjenih Američkih Država (2. jula, oko 2 sata ujutru po srednjeevropskom vremenu).

„Došli smo kao čisti autsajderi da pokušamo nešto veliko uraditi i to nam se ostvarilo", izjavio je Barbarez posle utakmice protiv Katara.

Navijači BiH ispunili su stadion u Sijetlu, a Barbarez se našalio: „Ima ona izreka - mali smo, ali nas je mnogo".

„Mislim da naša dijaspora ima više stanovnika nego naša zemlja. Željni su dodira sa domovinom i sportom, vidim da je njima ovo ogromno, pogotovo našim ljudima u Americi. Fantastično je imati 30.000 ljudi na stadionu.

„Mislim da sam najsretniji čovek što mogu biti na ovom mestu i predstavljati svoju državu.

„Nadam se da će naši navijači kod kuće slaviti sa nama kada se vratimo. Žurka od barem sedam dana".

Istorijski uspeh i za 'Bafana Bafana'

Istorijski uspeh ostvarila je i reprezentacija Južnoafričke Republike (JAR).

Iako je u prva dva meča, zahvaljujući remiju sa Češkom, sakupila samo jedan bod, selekcija JAR-a je takmičenje u grupi A okončala istorijskim uspehom - pobedila je Južnu Koreju i prvi put, iz trećeg pokušaja, obezbedila plasman u nokaut fazu Mundijala.

Južnoafrikancima je samo trijumf garantovao prolaz u šesnaestinu finala, dok je azijskoj selekciji bio dovoljan i bod, ali nije uspela da do njega dođe.

'Bafana Bafana', kako glasi nadimak reprezentacije JAR-a, pobedila je Južnu Koreju 1:0, a azijska selekcija je ostala na trećem mestu Grupe A sa neizvesnom sudbinom da li će kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih u nokaut fazu.

Južna Koreja, koja je na Mundijalu u Kataru pre četiri godine igrala u osmini finala, sada čeka rasplet u ostalim grupama.

Južnoafrikanci ove godine treći put igraju na Mundijalu, ali ni u Francuskoj 1998, a ni kao domaćini 2010, nisu stigli dalje od grupne faze.

Protivnik u prvoj eliminacionoj utakmici biće Kanada, 28. juna u Los Anđelesu.

Koliko je do sada novca zaradio Fudbalski savez BiH?

bosna i hercegovina, svetsko prvenstvo u fudbalu
IMAGN IMAGES via Reuters/Blake Dahlin

Svakom savezu čija se reprezentacija plasira u nokaut fazu Mundijala, Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) dodeljuje premiju od 11 miliona dolara, a taj iznos je dodatak na već zagarantovane prihode koje je dobila svaka od 48 reprezentacija samim plasmanom na turnir.

Sarajevsko Oslobođenje je dalo pregled dosadašnje zarade Fudbalskog saveza BiH na Svetskom prvenstvu:

  • 2,5 miliona dolara: Unapred uplaćena sredstva za troškove priprema
  • 10 miliona dolara: Nagrada zbog plasmana na turnir
  • 11 miliona dolara: Bonus za prolazak grupne faze i plasman u nokaut fazu

Ukupno do sada: 23,5 miliona dolara (20,7 miliona evra).

Pogledajte fotografije iz Sijetla i Sarajeva

bosna i hercegovina, svetsko prvenstvo u fudbalu
IMAGN IMAGES via Reuters/Steven Bisig
bosna i hercegovina, svetsko prvenstvo u fudbalu
IMAGN IMAGES via Reuters/Blake Dahlin
bosna i hercegovina, svetsko prvenstvo u fudbalu
IMAGN IMAGES via Reuters/Steven Bisig
bosna i hercegovina, svetsko prvenstvo u fudbalu
IMAGN IMAGES via Reuters/Blake Dahlin
bosna i hercegovina, svetsko prvenstvo u fudbalu
REUTERS/Carlos Barria
Ermin Mehmić, strelac trećeg gola za BiH
bosna i hercegovina, svetsko prvenstvo u fudbalu
REUTERS/Carlos Barria
Mahmić je tek pet igrač u istoriji svetskih prvenstava koji je u dve utakmice ušao u igru kao rezervista i dao gol u oba meča. Ušao je u društvo u kojem su: Eduardo Pelaez, Memfis Depaj, Alvaro Morata i Deniz Undav
bosna i hercegovina, svetsko prvenstvo u fudbalu
REUTERS/Eloisa Lopez
bosna i hercegovina, svetsko prvenstvo u fudbalu
REUTERS/Amel Emric
Veliko slavlje u Sarajevu, glavnom gradu BiH, posle istorijskog uspeha državnog fudbalskog tima
bosna i hercegovina, svetsko prvenstvo u fudbalu
REUTERS/Amel Emric
bosna i hercegovina, svetsko prvenstvo u fudbalu
REUTERS/Amel Emric
bosna i hercegovina, svetsko prvenstvo u fudbalu
AZIM ALJOVIC/EPA/Shutterstock
Navijačice Bosne i Hercegovine u Sarajevu se raduju prolasku reprezentacije u nokaut fazu Mundijala

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(BBC News, 06.25.2026)

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