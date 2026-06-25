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Desetine mrtvih i stotine povređenih u razornom zemljotresu u Venecueli

Dva jaka potresa jačine iznad sedam stepeni po Rihteru pogodili su Venecuelu u manje od dva minuta. Mnogi bili u kućama jer se obeležava nacionalni praznik.

BBC News pre 7 minuta
zemljotres u venecueli
Getty Images

Više desetina ljudi su poginule, a stotine su povređene u razornom zemljotresu u Venecueli.

U samo nekoliko minuta, dva jaka zemljotresa pogodili su područje u blizini glavnog grada Karakasa.

Najpre je zabeležen potres od 7,2, a potom i od 7,5 Rihtera zapadno od Karakasa, u kasno popodne, dok su mnogi bili u kućama jer se u Venecueli proslavlja državni praznik.

Najmanje 32 je poginulo, a više od 700 je povređeno, rekla je privremena predsednica Delsi Rodrigez, koja je proglasila vanredno stanje.

Američki geološki zavod procenio je da postoji 44 odsto verovatnoće da će broj poginulih premašiti 10.000, i 30 odsto verovatnoće da će premašiti 100.000.

Posle potresa mnogi su pobegli na ulice gde su proveli noć, dok spasioci pretražuju ruševine u nadi da će naći preživele.

Ljudi su pozivali u pomoć ispod srušenih građevina, javila je BBC Mundo saradnica Nikol Kolster.

„'Zovite pomoć. Ovde smo' - to je ono što možete da čujete", izveštava BBC reporterka.

Još nije poznat obim štete u Venecueli, mada su, prema rečima zvaničnika, u pojedinim područjima srušene su se čitave zgrade.

Zatvoren je aerodrom, a ne radi ni metro.

Venecuela je u seizmički aktivnoj zoni gde se susreću dve tektonske ploče, Karipska i Južnoamerička.

Prema Američkom geološkom zavodu, drugi i snažniji od dva zemljotresa dogodio se jer su se rasedi, odnosno pukotine između ploča, pomerali horizontalno.

Zemljotres nastaje kada se ovo kretanje dogodi naglo.

Mogući su i naknadni potresi, od kojih bi „neki mogli da izazovu snažno podrhtavanje“, objasnili su.

Mnogilideri, među kojima i američki predsednik Donald Tramp, obećali su pomoć Venecueli.

Pogledajte fotografije iz Venecuele

zemljotres u venecueli
REUTERS/Maxwell Briceno
zemljotres u venecueli
REUTERS/Maxwell Briceno
zemljotres u venecueli
Reuters
zemljotres u venecueli
Getty Images
zemljotres u venecueli
Ronald Peña R/EPA/Shutterstock
Žena u očajanju gleda u ruševine
zemljotres u venecueli
RAYNER PENA/EPA/Shutterstock
Mnogi su istrčali iz domova i noć proveli na ulici
zemljotres u venecueli
REUTERS/Gaby Oraa
Ljudi ukazuju pomoć ženi koja se onesvestila od šoka zbog zemljotresa
zemljotres u Veneuceli
REUTERS/Juan Carlos Hernandez
Žena grli mačku nakon što su uspeli da izbegnu od zemljotresa

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(BBC News, 06.25.2026)

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