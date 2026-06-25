Razorni zemljotresi u Venecueli u manje od minut: Više od 160 mrtvih i stotine povređenih
Dva jaka potresa jačine iznad sedam stepeni po Rihteru pogodili su Venecuelu u manje od minut. Mnogi su bili u kućama jer se obeležava nacionalni praznik.
Desetine ljudi su poginule, a stotine su povređene u razornom zemljotresu u Venecueli, rušeći zgrade i čitava naselja.
U manje od 60 sekundi, dva jaka zemljotresa pogodila su područje u blizini glavnog grada Karakasa.
Najpre je zabeležen potres od 7,2, a potom i od 7,5 Rihtera zapadno od Karakasa, u kasno popodne.
Drugi zemljotres bio je jedan od najjačih koji je pogodio ovu južnoameričku zemlju poslednjih decenija.
Najmanje 164 je poginulo, a više od 700 je povređeno, rekla je privremena predsednica Delsi Rodrigez u poslednjem obraćanju.
U prvom obraćanju, kada je rekla da je proglašeno vanredno stanje u zemlji, saopštila je da je poginulo 32 ljudi.
Rekla je i da je najviše pogođena država La Gvaira, severno od Karakasa, gde je urušeno „desetine“ zgrada.
Dok su se zgrade ljuljale, a mnoge i srušile, ljudi su istrčali na ulice tražeći sklonište, a veliki broj njih provodi noć na otvorenom.
Policija je apelovala na ljude da napuste oštećene domove u strahu da su ugroženi stabilnost zgrada i da su oštećeni gasovodi.
Mnogi su bili u kućama jer se u Venecueli proslavlja državni praznik.
Zatvoren je aerodrom u Karakasu, takođe oštećen u potresima, a ne rade ni železnički ni drumski javni saobraćaj.
Spasioci se trude da pronađu preživele zarobljene u ruševinama, a strahuje se da bi broj žrtava mogao da bude mnogo veći.
Američki geološki zavod procenjuje da bi broj žrtava mogao da bude u hiljadama.
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp je u objavi na njegovoj platformi Istina (Truth Social) pomenuo „razarajući broj smrtnih slučajeva“.
Ljudi su dozivali u pomoć ispod srušenih građevina, javila je BBC Mundo saradnica Nikol Kolster.
„'Zovite pomoć. Ovde smo' - to je ono što možete da čujete", izveštava BBC reporterka.
Pogledajte snimak iz Venecuele
Još nije poznat obim štete u Venecueli, mada su, prema rečima zvaničnika, u pojedinim područjima srušene su čitave zgrade.
Ovo je jedan od najgorih zemljotresa u istoriji Venecuele.
Poslednji ovako razoran zemljotres zabeležen je 1967. godine, kada je poginulo 200 ljudi, a mnoge zgrade su se urušile.
Osim SAD, druge zemlje iz regiona šalju pomoć i spasilačke timove.
Predsednik Salvadora Najib Bukele rekao je da je njegova zemlja pripremila 50 tona opreme i zaliha, kao i 300 spasilaca koji su „spremni da krenu za Karakas“.
Brazilski predsednik Luiz Inasio Lula da Silva rekao je da će njegova zemlja proceniti kakvu pomoć može da pruži „bratskoj naciji“.
Gde i kada su se dogodili potresi?
Oba zemljotresa su potresla glavni grad Karakas, u kojem živi oko pet miliona ljudi, oko 18:04 sati po lokalnom vremenu u sredu.
Prvi je bio magnitude 7,2 stepena Rihterove skale i pogodio je državu Jarakuj zapadno od Karakasa na dubini od 22 kilometra, prema podacima Američkog geološkog zavoda.
Trideset devet sekundi kasnije, jači zemljotres magnitude 7,5 stepeni Rihterove skale zabeležen je u blizini Karakasa, na dubini od oko 10 kilometara.
Iako su epicentri oba zemljotresa bili van Karakasa, snažni potresi su se osetili širom grada, uzrokujući ljuljanje zgrada, a neke su potpuno uništene.
Zemljotresi su uglavnom pogodili severnu obalu Venecuele.
Područja koje su pogodili zemljotresi su posebno ranjiva, napomenuo je Američki geološki zavod.
Navodi se da su mnoge zgrade napravljene od armirane cigle i ćerpiča, a silina potresa znači i veliku verovatnoću uništenja zgrada i smrtnih slučajeva.
Koliko su potresi bili jaki svedoči i podatak da su se osetili čak do kolumbijske prestonice Bogote, udaljene više od 1.000 kilometara.
Ministar unutrašnjih poslova Venecuele Diosdado Kabeljo rekao je da je više područja pogođeno zemljotresom i da se od tada osetilo više od 20 naknadnih potresa širom zemlje.
Venecuela je u seizmički aktivnoj zoni gde se susreću dve tektonske ploče, Karipska i Južnoamerička.
Prema Američkom geološkom zavodu, drugi i snažniji od dva zemljotresa dogodio se jer su se rasedi, odnosno pukotine između ploča, pomerali horizontalno.
Zemljotres nastaje kada se ovo kretanje dogodi naglo.
Pogledajte fotografije iz Venecuele
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(BBC News, 06.25.2026)