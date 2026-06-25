Bar 188 poginulih od zemljotresa u Venecueli, traga se za preživelima pod ruševinama

Beta pre 29 minuta

Broj mrtvih posle dva razorna zemljotresa koja su pogodila Venecuelu porastao je na 188, broj povređenih na 1.520, a 200 je zarobljenih pod ruševinama, rekao je danas predsednik Skupštine Venecuele Horhe Rodriges.

Hiljade ljudi se i dalje vode kao nestali.

Strahuje se da će svi ti brojevi biti premašeni.

Najmanje 2.972 porodice su izgubile svoje domove, rekao je Rodriges.

Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 koji su prošle noći pogodili Venecuelu, izazvali su veliku štetu širom te zemlje. To su neki od najjačih zemljotresa u Vencueli za više od jednog veka i osetili su se u celom regionu.

Stanovnici tragaju za preživelim ispod srušenih zgrada danas, a spasilački timovi su na severu gde je razaranje najveće.

Primorska oblast La Guaria koja je severno od glavnog grada Karakasa je među najteže pogođenih i ima najveći broj nastradalih, rekli su zvaničnici.

Oštećene kuće su evakuisane čak do brazilskog Amazona, oko 1.700 kilometara od Karakasa. U Karakasu je oštećen i zatvoren glavni aerodrom.

Dok ljudi u ruševinama traže nestale, televizija prikazuje kako se spasilački timovi teškim mašinama probijaju kroz šut.

Ponude za pomoć stižu iz celog sveta, uključujući SAD koje su u iznenadnoj vojnoj operaciji početkom godine zarobile tadašnjeg predsednika Nikolasa Madura.

Vršiteljka dužnosti predsednice Delsi Rodriges rekla je da vlasti prebacuju spasilačke timove iz drugih delova zemlje u La Guairu koju je opisala kao "zonu katastrofe".

"Desetine zgrada su se tamo srušile i sprovodimo intenzivne spasilačke operacije da spasemo živote", rekla je Rodriges.

Američki geološki institut (USGS) javio je da se prvi zemljotres magnitude 7,2 dogodio zapadno od Morona na karipskoj obali, oko 170 kilometara zapadno od Karkasa. Bio je na dubini od 22 kilometara. Samo minut kasnije dogodio se drugi zemljotres magnitude 7,5, sa epicentrom 16 kilometara jugozapadno od Morona, a žarište mu je bilo na veoma maloj dubini Zemljine kore od 10 kilometara što objašnjava posledice koje je izazvao.

Delovi glavnog grada su bez struje i telefona, rekla je Rodriges. Podzemna železnica je zaustavljena i gas je isključen. Škole neće raditi nekoliko dana, saopštilo je Ministarstvo obrazovanja dodavši da se neke školske zgrade koriste kao skloništa za ljude koji su ostali bez kuća i kao centri za prikupljanje pomoći.

Rodriges je kasno sinoć proglasila vanredno stanje i najavila državni fond za rekonstrukciju od 200 miliona dolara za popravku oštećenih bolnica i kuća koje se mogu osposobiti. 

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U zemljotresu u Venecueli 164 mrtvih
 
Najmanje 164 ljudi je poginulo, a 970 je povređeno u razornim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu, izjavila je vršiteljka dužnosti predsednice Venecuele Delsi Rodrigez.

Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 pogodili su Venecuelu sinoć.

Lideri nekoliko zemalja uputili su poruke saučešća i podrške. 

 

(Beta, 25.06.2026)

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