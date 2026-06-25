Miljuš (SSP): Krnji REM neće moći ništa da uradi, vlast to i priželjkuje

Beta pre 32 minuta

Poslanik Stranke slobode i pravde (SSP) Branko Miljuš kazao je da Srbija nema profesionalan i funkcionalan Savet Regulatornog tela za elektronske medije (REM) već skoro 600 dana, a da vlast priželjkuje "krnji REM koji neće moći ništa da uradi".

Po njegovim rečima, svi koji učestvuju u ovakvim dogovorima direktno rade u korist predsednika Srbije Aleksandra Vučića i vlasti.

Miljuš je kazao da su četiri kandidata koji su izabrani u Savet REM, zbog brojnih neregularnosti u procesu izbora, podneli ostavke Narodnoj skupštini u pisanoj formi, čime je prestao njihov mandat.

"Nigde u Zakonu se ne pominje potreba verifikacije ostavki i nju izmišljaju oni koji bi da se izabere za bilo kakav REM kako bi fingirali da je režim ispunio nešto od uslova EU za odmrzavanje procesa pristupanja i nešto od preporuka ODIHR-a za slobodne izbore", tvrdi Miljuš u pisanoj izjavi.

Član predsedništva SSP izjavio je da Srbiji treba Savet REM sastavljen od devet nezavisnih profesionalaca, kako je to zakon predvideo, i da je sve manje od toga "režimska prevara".

Skupštinski odbor za kulturu i informisanje usvojio je danas predlog opozicione poslanice Ivane Rokvić iz Narodnog pokreta Srbije (NPS) da ne postoje pravne smetnje da četiri člana REM koji su podneli ostavke (Ira Prodanov Krajišnik, Rodoljub Šabić, Mileva Malešić i Dubravko Valić) dostave izjašnjenje da prihvataju članstvo u Savetu REM i da nastavljaju da vrše funkciju, obzirom na to da njihove ostavke nisu verifikovane u Skupštini Srbije.

(Beta, 25.06.2026)