Odbornici Skupštine Beograde počeli sednicu na kojoj razmatraju i novi rebalans budžeta

Beta pre 1 sat

 U Skupštini Grada Beograda počela je sednica na kojoj će odbornici, pored ostalog, razmatrati novi rebalans budžeta za 2026. godinu.

Predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević je ranije rekao da se novom rebalansu pristupilo tri i po meseca nakon prethodnog, zato što ima devet milijardi više prihoda nego što je planirano, pa će se deo novca od projekata koji nisu započeti, prebaciti na druge projekte.

Po njegovim rečima, višak u gradskoj kasi nastao je i zbog bolje naplate poreza na imovinu i prodaje neke imovine, dok 1,8 milijardi dinara od te sume čine transferi od Republike Srbije, namenjeni zajedničkim projektima.

Na dnevnom redu sednice su i Predlog odluke o završnom računu budžeta Grada Beograda za 2025. godinu, zatim Predlog odluke o izmeni Odluke o budžetu Grada Beograda za 2026. godinu, kao i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na rebalanse programa poslovanja za 2026. godinu javnih komunalnih preduzeća.

Pred odbornicima biće i Predlog zaključka o izmeni Zaključka Skupštine Grada Beograda o pribavljanju prethodnog mišljenja Sekretarijata za finansije pre pokretanja postupaka javnih nabavki i nabavki radova čija je procenjena vrednost preko milion dinara, razmatranje Izveštaja o stepenu realizacije programa uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za period 1. januar – 31. decembar 2025. godine.

Odbornici će razmatrati i Predlog druge izmene i dopune Programa uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2026. godinu.

Na dnevnom redu je i Predlog plana detaljne regulacije područja u Mirijevu, Predlog plana detaljne regulacije prostora između Bulevara heroja sa Košara, Ulice omladinskih brigada i infrastrukturnog pojasa železničke pruge, Predlog plana detaljne regulacije područja između Požeške, Bogoljuba Čukića, Nikolaja Gogolja i Čukaričke.

Odbornici će se izjašnjavati i o Predlogu plana detaljne regulacije blokova između ulica Nova 1, Nova 2, Nova 4 i javne zelene površine stambenog naselja Višnjičko polje, Predlogu plana detaljne regulacije za područje između ulica: Todora od Stalaća, Jovana Rajića, Sazonove, Đerdapske, Južnog bulevara i planirane trase unutrašnjeg magistralnog prstena.

(Beta, 25.06.2026)

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